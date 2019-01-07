PPD — BSJ и Moonmeander: вы как дети, давайте лучше работать над лигой

Капитан Ninjas in Pyjamas Питер PPD Дагер отказался поддержать Брайана BSJ Канавана и Дэвида Moonmeander Тана. Последний выступил с инициативой пересмотра системы наказаний в Dota 2. Он также призвал профессиональных игроков воздержаться от дурного поведения в рейтинговых матчах.
BSJ: «Может, другие игроки выскажутся, и мы сможем чего-то добиться? Может, PPD?»
PPD: «Нет, вы как дети малые. Давайте лучше вместе работать над внутренней лигой. Там никто не винит игроков вроде нас за плохое поведение. Valve дала нам инструменты, чтобы сделать доту нашей, и это настоящее счастье».
Питер Дагер вместе с братом и отцом организовал любительскую лигу NADCL для молодых команд и талантов североамериканской сцены. Она существует со второй половины 2018 года. Сам игрок неоднократно попадался на преднамеренном «закидывании» матчей.