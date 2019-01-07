Бывший капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен оценил вклад тренера Роберта RobbaN Дальстрёма в успехи команды.

Karrigan: «Без RobbaN FaZe Clan не достигла бы таких высот. Я всегда доверял ему во всём: как в игре, так и за её пределами. Мы одинаково смотрели на игру. Твоим детям очень повезло, что у них есть такой отец. Наслаждайся следующей главой жизни, сосед по комнате».

RobbaN: «Финн, без тебя мы бы не выиграли ни одного трофея. Спасибо за тёплые слова, брат. Надеюсь, скоро увидимся».

Роберт Дальстрём покинул должность тренера вчера, 6 января. До этого он работал с командой на протяжении трёх лет. Специалист решил занять другую позицию в FaZe Clan после рождения второго ребёнка. Новым тренером команды стал Янко YNk Паунович.

Финн karrigan Андерсен сейчас выступает в аренде за Team Envy. Игрок вместе с командой посетит майнор в Польше.