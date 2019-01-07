PashaBiceps — о стримерстве: у меня перерыв от профессиональных выступлений в CS

Ярослав pashaBiceps Яжомбковски заявил о перерыве в профессиональной карьере на личной трансляции в Twitch.tv.

«Можете называть меня стримером, стримером-любителем. Возможно, это станет моей постоянной работой. У меня небольшой перерыв от профессиональных выступлений в Counter-Strike. Не знаю, насколько он затянется, но мне пока всё нравится. Пришло время просто быть счастливым», — заключил игрок.

Virtus.pro представила новый состав 24 декабря 2018-го. Ярослав pashaBiceps Яжомбковски и Филип NEO Кубски отправились в запас. Чуть ранее поляк рассказывал о большом количестве предложений, которые поступили к нему. Организация обещала поделиться планами о его будущем в 2019 году.

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