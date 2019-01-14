Глава pro100: до вчерашнего дня мы думали, что будет играть ceh9

Сооснователь и глава киберспортивной организации pro100 Михаил Харьковский заявил в интервью «Чемпионату», что участникам майнора по CS:GO не следует беспокоиться за здоровье. Леонард kenzor Володарчук прошёл осмотр врачей, прежде чем выписался из больницы. Сегодня он должен прибыть в Польшу, где его ждёт остальная команда.

«Да, врачи дали добро. Мы все эти дни делали всё, чтобы его вылечить, были задействованы по возможности лучшие лекарства. Другим участникам ничто не грозит», — отметил Харьковский.

Харьковский признался также, что до вчерашнего дня в команде думали, что будет играть тренер состава Арсений ceh9 Триноженко. В организации не скрывают, что если бы pro100 разрешили сделать замену за несколько дней до турнира, то команда, скорее всего, поехала бы со стендином. В этот период Володарчук спокойно бы восстанавливался после болезни.

«В целом эта ситуация показывает, что Valve нужно срочно поменять свои правила насчёт замен и брать пример с любых других видов спорта», — заключил глава pro100.

У Леонарда Володарчука диагностировали корь в начале января. Киберспортсмена госпитализировали в больницу, где он провёл около двух недель. 10 января менеджмент pro100 попросил у организаторов CIS Minor Championship — Katowice 2019 замены игрока. Однако Valve запретила брать стендина и проводить перестановки в составе в ходе майнора. Арсений ceh9 Триноженко на протяжении четырёх дней тренировался с основной командой.

CIS Minor Championship — Katowice 2019 стартует 16 января. Соперниками pro100 по группе стали Winstrike Team, Runtime.gg и AVANGAR.