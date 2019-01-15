Стримерская платформа Twitch заблокировала каналы Dread и Yozhyk

Компания Twitch.tv заблокировала каналы аналитика в Dota 2 Андрея Dread Голубева и профессионального игрока в FIFA 19 Евгения Yozhyk Мостовика.

Я не чувствую боли. Страха. Желания. Всё, что делает нас людьми, постепенно исчезает, — прокомментировал бан Голубев.

На какой период заблокирован канал Dread, неизвестно. Причины также не называются. По версии зрителей, это связано с «запретным словом» на букву П.

Евгений Мостовик столкнулся с баном впервые. За «проявление ненависти к человеку или группе людей» его канал заблокировали на 30 дней.

[С решением Twitch.tv] не согласен никак. Критика — да. Ненависть — нет, — написал киберспортсмен.

За последние несколько месяцев компания блокировала каналы Ильи ALOHADANCE Коробкина, Ильи Illidan Пивцаева и Александра Jam Короткова. Виталий Arthas Цаль получал от компании бан дважды. С чем связано подобное решение, до сих пор неизвестно.