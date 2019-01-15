Valve рассказала о планах по развитию Steam на 2019 год

Компания Valve подвела итоги работы сервиса цифровой дистрибуции Steam за 2018 год. Согласно данным компании, платформой ежедневно пользуются 47 млн человек, а ежемесячная аудитория составила 90 млн пользователей.



Также разработчики подчеркнули выполненную работу за прошедший год. Компания улучшила систему фильтрования, начала более детально изучать выпускаемые в магазине проекты и создала групповые чаты. Также студия запустила платформу Steam.tv и усовершенствовала работу Steam Works.



Что касается планов на будущее, то Valve планирует в 2019 году запустить магазин в Китае. В этом разработчикам помогут коллеги из Perfect World. Также в сервисе улучшится навигация по играм, событиям и другим аспектам.



Ещё одним важным направлением работы является борьба с читерами. Компания планирует расширить функционал платформы в этом вопросе. Согласно официальному заявлению, в сервисе можно будет легко определить, кто использует читы в игре. Как именно это будет сделано, пока не сообщается, но это будет работать для всех проектов, выпускаемых в Steam.



Также студия планирует серьёзно развивать стрим-платформу Steam.tv. В 2019 году в сервисе можно будет транслировать любые игры.



В начале декабря 2018 года компания Valve объявила о снижении комиссии в цифровом магазине Steam в зависимости от финансового успеха игры. Согласно новым правилам, при выручке в $ 10 млн студия снизит сборы до 25%, а свыше $ 50 млн — до 20%.