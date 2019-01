Виталий v1lat Волочай: Иван Artstyle Антонов стал тренером Winstrike

Бывший тренер команды Virtus.pro по Dota 2 Иван Artstyle Антонов займётся подготовкой состава Winstrike Team. Об этом в «Телеграме» сообщил комментатор Виталий v1lat Волочай. Он заменит Евгения Sh4dowehhh Алексеева.



Также Волочай прокомментировал замену Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко на Михаила Misha Агатова. Он подчеркнул, что, несмотря на исключение Бондаренко из основного состава, он останется запасным игроком. Будет ли киберспортсмен выставлен на трансфер, пока неизвестно.



Евгений Sh4dowehhh Алексеев тренировал состав Winstrike Team c момента объединения игроков в микс FlyToMoon. Под его руководством киберспортсмены заняли 5-6-е место на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5, третье место на EPICENTER XL и 9-12-е на The International 2018.



Иван Artstyle Антонов занимал пост тренера в Virtus.pro с марта 2017 года по сентябрь 2018-го. Вместе с ним организация выиграла ESL One Hamburg 2017, ESL One Katowice 2018, The Bucharest Major, ESL One Birmingham 2018 и дважды заняла 5-6-е место на турнире The International в 2017 и 2018 годах.