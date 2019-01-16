Слух: Miracle- обнулили визу из-за шпионского скандала в Польше

На китайском форуме bbs.NGA.cc предположили, что мидеру Team Liquid Амеру Miracle- аль-Баркави обнулили китайскую визу из-за скандала в Польше. Англоязычная версия поста появилась на форуме Reddit.

11 января полиция задержала директора по продажам Huawei Poland Вэйцзин Вана. Он обвиняется в шпионаже в пользу КНР. Компания уже успела уволить сотрудника за нанесение ущерба компании. В офисе Huawei отрицают причастность к шпионажу.

Местное правительство Чунциня, где проходит The Chongqing Major, как считают на форуме, воспользовалось ситуацией и обозначило аль-Баркави как политического диссидента (мама киберспортсмена — гражданка Польши, поэтому загранпаспорт и визу игроку выдавали местные госорганы. — Прим. ред.).

Сообщается, что Team Liquid уведомили о ситуации. Клуб также предупредили, что любые публичные высказывания с критикой будут иметь последствия. Правительство может отказать аль-Баркави в дальнейших попытках получить визу.

Менеджер Team Secret Мэтью Cyborgmatt Бейли уже заявил, что Михал Nisha Янковски успешно прибыл в Китай. У польского киберспортсмена не возникло никаких проблем при прохождении паспортного контроля.

Ранее стало известно, что мидер Team Liquid пропустит The Chongqing Major. Точных причин отсутствия в клубе по-прежнему не называют. Организация также официально не представила игрока замены на время турнира. Ожидается, что им станет чемпион The International 6 Чу shadow Цзэюй.