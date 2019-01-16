Virtus.pro попали в одну группу с EHOME и Chaos на The Chongqing Major

Организаторы The Chongqing Major опубликовали результаты жеребьёвки команд.

Фото: https://twitter.com/dotasltv/

В группе А оказались Virtus.pro, TNC Predator, Chaos и EHOME. В группу B попали Team Secret, PSG.LGD, Forward Gaming и Thunder Predator.

В группе C собрались Team Liquid, Vici Gaming, J.Storm и The Pango. В группе D расположились Evil Geniuses, Alliance, Fnatic и Team Aster.

Групповой этап The Chongqing Major стартует 19 января. Матчи пройдут по системе GSL до двух побед. Две лучшие команды отправляются в верхнюю сетку плей-офф, остальные — в нижнюю.

На соревнованиях 16 участников разыграют призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. турнирных очков DPC.