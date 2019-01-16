Team Liquid: у Miracle есть личные дела, о которых ему нужно позаботиться

Менеджмент Team Liquid прокомментировал порталу Liquid Dota ситуацию с Амером Miracle- аль-Баркави.

«У Miracle есть личные дела, о которых ему нужно позаботиться. Он очень закрытый человек, поэтому сейчас мы не хотим их раскрывать».

Ранее комьюнити-менеджер клуба в Китае написал в Weibo, что у мидера команды возникли проблемы. Организация вынуждена их решать совместно с Valve.

«У Miracle- действительно возникли определённые сложности, но мы работаем с Valve над решением проблемы. Мы не будем делать официальных заявлений, пока всё не станет ясно. Спасибо, что переживаете за команду. Но не нужно ничего додумывать», — говорилось в сообщении. Позднее его удалили.

Сегодня, 16 января, Team Liquid прибыла в Чунцинь без Амера Miracle- аль-Баркави. Сразу после этого чемпион The International 6 в составе Wings Чу shadow Цзэюй проговорился, что именно он выступит в качестве стендина команды.

На китайском форуме выдвинули теорию, что отсутствие аль-Баркави связано с обнулением его визы из-за шпионского скандала с Польшей. Однако состав Team Secret, в чей команде выступит польский киберспортсмен, спокойно прошёл паспортный контроль.