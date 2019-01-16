Winstrike провела ребрендинг NoPangolier. Команда сменила название

Команда NoPangolier, выступающая в дисциплине Dota 2, сменила название и логотип перед The Chongqing Major. Теперь на нём изображены перо и шпага. Сам же состав называется The Pango.

За ребрендинг команды отвечает холдинг Winstrike. «Чемпионат» обратился с запросом в компанию, однако в пресс-службе отказались от комментариев.

Менеджер The Pango Игорь Bad Play Горевой рассказал, что Андрей Ghostik Кадык предложил ему создать что-то свое, а не подписывать контракт с уже существующей организацией. Со временем у команды возникли потребности, которые невозможно было решить без поддержки со стороны.

«Именно поэтому мы решились на этот эксперимент. Нам необходимо было найти инвесторов или спонсоров в довольно короткий срок, чтобы обеспечить себе буткемп, логистику, дизайнеров и прочие инструменты, позволяющие организации развиваться и удовлетворять её интересы. На помощь пришли ребята из Winstrike, которые помогли решить многие главные вопросы, стоявшие перед командой, и при этом не сбить нас с собственного пути», — заявил Горевой.

The Pango сохранили состав без изменений. Команда и дальше собирается выступать прежней пятеркой: Айбек Naive- Токаев, Александр Ceyler Попов, Андрей Ghostik Кадык, Бакыт Zayac Эмилжанов и Семен CeMaTheSlayeR Кривуля.

На The Chongqing Major The Pango попала в одну группу с Team Liquid, Vici Gaming и J.Storm. Первые матчи стартуют 19 января.