[Обновлено:] Ринат KingR Абдуллин выступит с The Pango на мэйджоре в Чунцине

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Организация объявила, что Бакыт Zayac Эмилжанов не сможет поучаствовать в турнире. Ринат KingR Абдуллин, который ранее прилетел в Чунцин (Китай), выступит вместо него. Команда сначала разместила пост в «Твиттере», но позднее его удалила.

Оригинальный материал:

У Бакыта Zayac Эмилжанова возникли проблемы с оформлением китайской визы, сообщает менеджмент The Pango. Ринат KingR Абдуллин уже вылетел в Китай и готов присоединиться к составу в качестве стендина.

Однако, если Эмилжанову удастся решить проблему за два дня, команда выступит на The Chongqing Major основным составом. Менеджмент The Pango обещал предоставить более подробную информацию позднее.

16 января стало известно, что мидер Team Liquid Амер Miracle- аль-Баркави не сможет посетить чемпионат в Китае из-за личных проблем. В клубе попросили уважать право киберспортсмена на конфиденциальность.