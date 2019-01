Цзянь Uzi Цихао возьмёт перерыв в карьере игрока

Игрок команды Royal Never Give Up по League of Legends Цзянь Uzi Цихао возьмёт месячный отпуск от выступлений на профессиональной сцене. Об этом пишет издание Daily Esports. Его заменит Чжан Wink Руи.



Причиной инактива стали проблемы со здоровьем. Как выяснилось, киберспортсмен испытывает боли в плече и запястье. Ранее игрок уже уходил в отпуск для восстановления.



Цзянь Uzi Цихао является одним из самых успешных игроков в дисциплине. В составе RNG он дважды стал серебряным призёром чемпионата мира по LoL в 2013 и 2014 годах, выиграл 2018 Mid-Season Invitational, Rift Rivals 2018 и ряд других чемпионатов. Также в составе сборной Китая он завоевал титул чемпиона Азиатских игр—2018.