Виталий v1lat Волочай: я в шоке, что Pavaga получила слот в отборочных мэйджора

Популярный комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай раскритиковал выданные приглашения на чемпионат DreamLeague Season 11. По мнению Виталия, несправедливо, что Pavaga Gaming получила слот в квалификации, а Na'Vi — нет.



«Я в шоке. При всем уважении к Pavaga Gaming. На прошлые квалы ни на мажор, ни на майнор они не отобрались. Ни разу не играли на LAN-соревнованиях вообще. Играли только на одном онлайн-турнире, где выиграли бо1 у рофлящих NiP, Team Empire, которая распалась, Nemiga Gaming и финал у Alliance — 3-2.



Против них имеем Na'Vi. Играли на квалах к мажору — проиграли Gambit Esports. Отобрались на Megafon Winter Clash. На самом турнире переиграли VP, LGD, боролись с Team Secret и вышли в финал, где проиграли Team Liquid», — написал Волочай в «Телеграме».



Ранее комментатор опубликовал список инвайтов в отборочный этап DreamLeague Season 11 для СНГ. Приглашения в квалификацию достались Virtus.pro, Gambit Esports, The Pango и Pavaga Gaming.