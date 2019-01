Team Spirit распустила состав по Dota 2

Киберспортивная организация Team Spirit объявила о роспуске состава по Dota 2. Согласно сообщению команды в сети «ВКонтакте», причиной стали неудовлетворительные результаты и уход Артёма fng Баршака.



«Прошло уже больше четырех месяцев с тех пор, как обновлённый состав Team Spirit по Dota 2 вступил в борьбу за трофейные кубки и рейтинговые очки Dota Pro Circuit сезона-2018/19. За это время «драконы» проделали огромную работу над собой, но не достигли успеха в ключевых соревнованиях — отборочных на майноры и мэйджоры.



В связи с этим сегодня мы вынуждены объявить о том, что мы прощаемся с нашим составом по Dota 2. После ухода капитана Артема fng Баршака менеджмент Team Spirit и члены коллектива обсудили между собой будущее команды и приняли совместное решение разойтись, каждый своей дорогой», — говорится в заявлении организации.



Текущий состав Team Spirit был сформирован в сентябре 2018 года. За это время игроки выиграли турнир Cryptomasters, Autumn Cup, I Can’t Believe It’s Not Summit! и заняли второе место на Megafon Champions League Season 1.



Состав Team Spirit по Dota 2:

—Мальте Biver Винтер;

— Оливер oliver Лепко;

— Леон Nine Кирилин;

— Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет;

— Артем Fng Баршак (в аренде у Gambit Esports)