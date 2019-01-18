Valve разрешила Team Liquid взять shadow на роль стендина

Чемпион мира в составе Wings Gaming Чу shadow Цзэюй выступит стендином в составе Team Liquid на The Chongqing Major. Компания Valve разрешила провести экстренную замену Амера Miracle- аль-Баркави перед турниром.

«Нам бы хотелось объявить, что Valve подтвердила экстренную замену Чу shadow Цзэюя. Сейчас мы общаемся с Valve по поводу ситуации с очками DPC. Как что-то станет известно, мы вам расскажем», — говорится в сообщении.

О возможной замене shadow стало известно 16 января. В тот же день Team Liquid объявила: Амер Miracle- аль-Баркави не сможет поучаствовать в соревнованиях. Утверждается, что у киберспортсмена возникли срочные неотложные дела личного характера. В клубе попросили уважать право на конфиденциальность игрока. Изначально считалось, что у аль-Баркави появились проблемы из-за обнуления китайской визы. Однако эта версия не подтвердилась.