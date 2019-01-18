Ронда Роузи озвучила Соню Блейд в Mortal Kombat 11. Первые подробности файтинга

Чемпионка в женском дивизионе в федерации реслинга WWE Ронда Роузи озвучила персонажа из Mortal Kombat 11 Соню Блейд. Об этом объявили во время презентации новой части файтинга.

По признанию Роузи, она всегда восхищалась героиней. Любовь к франшизе MK появилась ещё в детстве, когда один из студентов матери показал ей игру. Тогда она в первом же бою победила за Райдена.

Помимо этого на презентации раскрыли первые семь персонажей. В игре появятся привычные Скорпион, Саб-Зиро, Райден и Соня Блейд. Одним из новых бойцов станет Герас. В MK 11 также вернутся Барака и Скарлет из Mortal Kombat, вышедшей в 2011 году. Всего на старте будут доступны 25 персонажей. Среди них возможны Кабал, Кунг Лао и Лю Кан.

Как и в MK X, у каждого бойца доступны на выбор три стиля боя. В режиме кастомизации можно будет настроить свой вариант. Это касается как внешнего вида персонажа, так и набора приёмов.

Атаки X-Ray, которые переименовали в Fatal Flow, теперь срабатывают в тех случаях, когда здоровье бойца падает ниже 30%. У блока тоже появилась своя особенность. Если прожать его в нужный момент, боец проведёт контратаку.

В игру добавили две другие шкалы. Атакующая отвечает за использование усиленных ударов. Защитная — за использование предметов на арене. Например, персонаж может поднять древко и проткнуть им противника. При этом уровень жестокости во время боев и «фаталити» только выросли.

Релиз Mortal Kombat 11 состоится на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Выход файтинга запланирован на 23 апреля. За предзаказ коллекционного издания пользователи получат стилбокс, магнит и маску Скорпиона в полном размере.