Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт /

Evil Geniuses встретится с EHOME в 4-м раунде «лузеров» на The Chongqing Major

Evil Geniuses встретится с EHOME в 4-м раунде «лузеров» на The Chongqing Major
Киберспорт / Dota 2

Evil Geniuses нанесла поражение Vici Gaming в третьем раунде нижней сетки на The Chongqing Major. Матч завершился со счётом 2:1.

Статистика первой карты.
Статистика первой карты.
Фото: dotabuff.com.
Статистика второй карты.
Статистика второй карты.
Фото: dotabuff.com.
Статистика третьей карты.
Статистика третьей карты.
Фото: dotabuff.com.

На следующем этапе соперником команды из Северной Америки станет EHOME. Встреча пройдёт 26 января, начало запланировано на 7:00 мск.

Сетка плей-офф.
Сетка плей-офф.
Фото: liquipedia.net.

Vici Gaming заняла 7-8-е место. Команда из Китая заработала $ 40 тыс. и 450 очков DPC.

Мэйджор в Чунцине завершится 27 января. 16 команд разыграют призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент