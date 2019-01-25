Evil Geniuses встретится с EHOME в 4-м раунде «лузеров» на The Chongqing Major

Evil Geniuses нанесла поражение Vici Gaming в третьем раунде нижней сетки на The Chongqing Major. Матч завершился со счётом 2:1.

Статистика первой карты. Фото: dotabuff.com.

Статистика второй карты. Фото: dotabuff.com.

Статистика третьей карты. Фото: dotabuff.com.

На следующем этапе соперником команды из Северной Америки станет EHOME. Встреча пройдёт 26 января, начало запланировано на 7:00 мск.

Сетка плей-офф. Фото: liquipedia.net.

Vici Gaming заняла 7-8-е место. Команда из Китая заработала $ 40 тыс. и 450 очков DPC.

Мэйджор в Чунцине завершится 27 января. 16 команд разыграют призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.