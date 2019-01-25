Virtus.pro выйдет основным составом на матч с Team Secret

Virtus.pro сыграет в полном составе в гранд-финале верхней сетки The Chongqing Major, сообщила организация в «Твиттере». Матч против Team Secret пройдёт сегодня, 25 января, старт запланирован на 14:00 мск.

Во время турнира в Китае капитан команды Алексей Solo Березин, а затем и Владимир RodjER Никогосян подхватили вирус. Из-за проблем со здоровьем на игру с PSG.LGD вместо Solo вышел тренер состава Арсений ArsZeeqq Усов. Игра завершилась со счётом 2:0.

The Chongqing Major завершится 27 января. Сейчас борьбу за первое место продолжают семь команд. Победитель заберёт $ 350 тыс. и 4950 турнирных очков.