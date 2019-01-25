В Hearthstone уменьшили количество звёзд для ускоренного продвижения в ладдере

Компания Blizzard внесла корректировки в рейтинговую систему Hearthstone. Разработчики уменьшат количество звёзд для ускоренного продвижения по ладдеру для новичков. Изменения вступят в силу со старта февральского сезона.

Фото: https://playhearthstone.com

В прошлом для перехода на следующий уровень было необходимо получить пять звёзд. Это касалось как новичков, так и более опытных игроков. Сейчас количество звёзд с 50 по 16 ранг уменьшилось до трёх. Значения с 15 по 10 ранг изменилось на единицу.

Уровни для новичков появились в Hearthstone в октябре 2018 года. Позднее разработчики предоставили награды за достижение определённых рангов.