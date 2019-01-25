Цена на PC-версию Overwatch в цифровом магазине Blizzard упала до 999 рублей

Компания Blizzard уменьшила стоимость PC-версии Overwatch. В цифровом магазине Blizzard Battle.net игра продаётся за 999 рублей ($ 19,99 в остальном мире). Легендарное издание обойдется в 2699 рублей ($ 39,99).

На изменения обратили внимание в паблике «Tavern of Heroes | Overwatch». В компании подтвердили «Чемпионату», что это постоянная цена. Базовая версия стала дешевле на 50%, легендарное издание — на 33%.

Релиз командного шутера состоялся 24 мая 2016 на PC, PS4 и Xbox One. Ранее компания неоднократно устраивала акции: будь то скидки в праздничные дни или бесплатные выходные.

Blizzard также отвечает за проведение профессиональной лиги Overwatch League. Второй сезон стартует 15 февраля. Среди участников 20 команд из Северной Америки, Азии и Европы. За время основного сезона компания планирует разыграть $ 1,5 млн, в плей-офф — $ 3,5 млн.