Гжегож MaNa Коминч обыграл искусственный интеллект в StarCraft 2

Компания Blizzard совместно с Google провела трансляцию, на которой стороны презентовали искусственный интеллект DeepMind для StarCraft 2. На презентации организаторы устроили шоу-матч между польским игроком Гжегожем MaNa Коминчем и нейросетью. Киберспортсмен обыграл ИИ со счётом 1:0.

Сотрудники DeepMind разработали нейронную сеть для изучения видеоигр. Компания создала несколько различных агентов, которые обучались на реплеях игроков, начиная от 3,5 тыс. MMR. После этого ИИ сражались друг с другом и выявляли лучших. Позже лидеры среди ИИ тренировались друг с другом. К моменту демонстрации DeepMind набрался опыта, равного 200 годам игры.



До презентации создатели нейросети уже провели несколько матчей с профессиональными киберспортсменами. На стадии тестирования ИИ обыграл Дарио TLO Вюнша (5:0) и Гжегожа MaNa Коминча (5:0), но тогда разработчики использовали другого агента, который серьёзно отличался от публичного образца. Изначальный экземпляр мог наблюдать за действиями по всей карте и моментально реагировать.



Профессиональный комментатор Дэн Artosis Стэмковски заявил, что демонстрационная версия ИИ действовала наиболее приближенно к человеку.



DeepMind — британская компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта. Она стала известна по всему миру после создания системы AlphaGo, которая смогла одолеть профессионального игрока в Го.