Na'Vi и Old But Gold пробились в региональную квалификацию DreamLeague Season 11

Определились первые победители открытой квалификации в СНГ на DreamLeague Season 11. В основную стадию отборов прошли Natus Vincere и Old But Gold.



Na'Vi в финальном матче обыграли Winstrike со счётом 2:1. С таким же результатом завершилась встреча команды Ивана VANSKOR Скорохода с Imperial Pro Gaming. Победившие команды прошли в закрытую квалификацию, в которой присоединятся к The Pango, Virtus.pro, Gambit Esports и Pavaga Gaming. Ещё две квоты достанутся победителям второго открытого отборочного этапа.



Региональная квалификация на DreamLeague Season 11 в СНГ стартует 1 февраля. По её результатам на мэйджор попадут две команды. У остальных участников будет шанс сыграть за квоту на майнор.