Vega Squadron вышла в региональную европейскую квалификацию DreamLeague S11

Vega Squardon и новая команда Троэльса Synderen Нильсена стали победителями первой открытой квалификации в Европе на DreamLeague Season 11. Составы заработали квоты в региональных отборах.



В матче за выход в следующий этап Vega Squadron была сильнее Aachen City Esports под капитанством Халеда sQreen Эль-Хаббаша. Состав под названием Kaban обыграл в полуфинале The Final Tribe. Серия завершилась со счётом 2:1.



Команды-победительницы в региональных отборах присоединятся к Team Secret, Team Liquid, Alliance, NiP и OG. Заключительную квоту разыграют во второй открытой квалификации. Она стартует 26 января.



Региональные отборы на мэйджор в Европе состоятся с 4 по 6 февраля. По их результатам минимум два состава от Европы попадут на DreamLeague Season 11. О распределении дополнительных квот станет известно после окончания The Chongqing Major.