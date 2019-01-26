Патч 7.21 в Dota 2 выйдет в конце января

Компания Valve сообщила о примерной дате выхода следующего обновления в Dota 2. Патч 7.21 и старт нового рейтингового сезона назначены на последнюю неделю января.



Текущий рейтинговый сезон стартовал в июне 2018 года. По плану разработчиков он должен был продлиться в течение шести месяцев. В середине декабря Valve сообщила, что обнуление состоится в январе.



Последний балансный патч 7.20e выпустили 9 декабря 2018 года. Он содержал в себе изменения популярных и слабых героев и предметов. Последний номерной патч в игре появился 19 ноября.