Mars добавят в Dota 2 в конце февраля — начале марта

Новый герой Mars в Dota 2 не выйдет со следующим обновлением. По заявлению разработчиков, он появится в игре в конце февраля — начале марта. Точной даты обновления Valve не сообщает.



Выход нового персонажа разработчики анонсировали на The International 8. Герой носит имя Mars и относится к той же расе, что и Axe. Пока достоверно неизвестно, какими способностями он будет обладать.



Последним добавленным героем в Dota 2 был Grimstroke. Он появился в игре во время The International 8 сразу после анонса. В патче 7.20 в декабре его добавили в Captain's Mode. Сейчас он является одним из самых популярных саппортов на профессиональной сцене.