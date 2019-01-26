Evil Geniuses вышла в пятый раунд лузеров турнира The Chongqing Major по Dota 2

Evil Geniuses обыграла EHOME в четвёртом раунде нижней сетки турнира The Chongqing Major по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Первая игра

Вторая игра

Североамериканская команда прошла в следующий этап соревнований. Состав сразится за выход в финал лузеров с победителем пары PSG.LGD — Fnatic. Матч состоится 26 января, начало — в 14:00 мск.



EHOME заняла 5—6-е место. Киберспортсмены заработали $ 60 тыс. и 900 баллов DPC. Состав расположился на седьмой строчке общего рейтинга.



The Chongqing Major проходит в городе Чунцин (Китай). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.