Team Root и RNG сыграют в закрытой китайской квалификации DreamLeague S11

Team Root и Royal Never Give Up выиграли первую открытую квалификацию DreamLeague Season 11 в Китае. Team Root обыграла в решающей стадии Royal, а RNG — Team Serenity. Оба матча завершились со счётом 2:1.

Сетка первой открытой квалификации в Китае

Команды прошли в закрытый отборочный этап, где присоединятся к остальным участникам, получившим приглашения. Ранее инвайты достались Team Aster, Vici Gaming, PSG.LGD, EHOME и Keen Gaming.



Вторая открытая квалификация завершится 27 января. В отличие от первой, путёвку в региональные отборочные получит только одна команда.



Закрытая китайская квалификация пройдёт с 1 по 3 февраля онлайн. Два лучших состава смогут сыграть на третьем мэйджоре сезона-2018/19.