PSG.LGD разгромила Fnatic на The Chongqing Major

PSG.LGD обыграла Fnatic в четвёртом раунде турнира The Chongqing Major по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Первая игра

Первая игра

Китайский коллектив прошёл в следующий этап соревнований. Игроки сразятся за выход в финал лузеров с Evil Geniuses. Матч состоится 26 января, начало — в 14:00 мск.



Fnatic заняла 5—6-е место и заработала $ 60 тыс. Также игроки получили 900 рейтинговых очков и занимают шестое место в таблице Dota Pro Circuit. Суммарно игроки набрали 1350 баллов.



The Chongqing Major стал четвёртым рейтинговым турниром сезона. Участники разыграют $ 1 млн и 15 тыс. очков DPC.