Куро Kuroky Салехи Тахасоми: нам было полезно поиграть с Shadow

Игрок команды Team Liquid по Dota 2 Куро Kuroky Салехи Тахасоми рассказал Александру XBOCT Дашкевичу об опыте игры с китайским игроком Чу Shadow Цзэйюем. По его словам, игра с китайским киберспортсменом стала полезным опытом.



«В целом это познавательный опыт. Shadow очень трудолюбивый и скромный человек. С ним легко общаться, ведь он умеет слушать, но трудно так как он не понимает английского языка. Если он хочет что-то сказать, то достает телефон и пользуется переводчиком. Вот такая небольшая досада, но он старается и усердно работает. В целом, мы делаем все возможное.



Самое большое отличие для меня как лидера состоит в том, что я даю ему очень много указаний по микроигре. Мы обсуждаем предметы — он спрашивает совета, что ему покупать. Я пытаюсь ему подсказывать, когда включаться в драки или просто фармить. Эффективность моей игры от этого, правда, немного страдает, но оно того стоит. Shadow выкладывается как может, и это здорово», — рассказал Тахасоми.



Также он капитан Team Liquid подробно описал, что именно пришлось изменить после отмены поездки Амера Miracle- Аль Баркави.



«Моей целью как капитана было найти подходящие стратегии под текущие условия. Когда Miracle- не смог приехать, мой набор стратегий сократился более чем наполовину. Я потерял где-то 60% заготовок. Дело в том, что нашей команде хорошо дается ротация позиций MATUMBAMAN и Miracle-, но Shadow не очень любит играть в миде. Так что стоит отдать должное MATUMBAMAN, ведь он сейчас все время стоит в миде и хорошо справляется. Он действительно один из лучших игроков мира», — прокомментировал изменения Kuroky.



Перед стартом турнира The Chongqing Major стало известно, что Амер Miracle- Аль Баркави не сможет посетить соревнования. Вместо него Team Liquid выступила с Чу Shadow Цзэйюем. Вместе с ним киберспортсмены заняли 7-8-е место. Игроки заработали $ 40 тыс. и 450 баллов DPC.

