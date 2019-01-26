PSG.LGD покинула турнир The Chongqing Major по Dota 2

Evil Geniuses обыграла PSG.LGD в пятом раунде нижней сетки турнира The Chongqing Major по Dota 2. Матч закончился со счётом 2:0.

Первая игра

Вторая игра

EG прошла в финал нижней сетки. Следующим соперником команды станет европейский коллектив Team Secret. Матч состоится 27 января, начало — в 07:00 по мск.



PSG.LGD заняла четвёртое место на чемпионате. Игроки получили $ 80 тыс. и 1350 баллов Dota pro Circuit.



The Chongqing Major завершится 27 января 2019 года. Команда Virtus.pro разыграет титул чемпиона с лучшим из пары EG против Team Secret. Победитель турнира получит $ 350 тыс. и 4,95 тыс. очков DPC.