Started From The PoTM и coL сыграют в закрытой квалификации DreamLeague S11 NA

Started From The PoTM и compLexity выиграли первую открытый отборочный этап DreamLeague Season 11 в Северной Америке. В решающей стадии Started From The PoTM обыграла 5TeddyBears, а coL разгромила Flying Penguins. Оба матча закончились со счётом 2:0.

Команды получили слоты в закрытой региональной квалификации чемпионата. Они присоединятся к четырём приглашённым участникам — J.Storm, Forward Gaming, TEAM TEAM и Evil Geniuses. Оставшиеся два места займут победители второго открытого отборочного тура.



Региональная квалификация пройдёт с 4 по 6 февраля онлайн. По её результатам две лучшие команды получат путёвки на третий мэйджор соревновательного сезона.



DreamLeague Season 11 пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.