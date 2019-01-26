Йонас jonassomfan Линдхольм покинул состав The Final Tribe по Dota 2

Шведский игрок в Dota 2 Йонас jonassomfan Линдхольм ушёл из организации The Final Tribe. Об этом сообщает «твиттер» команды. Причины ухода не разглашаются.

Ранее организация подписала контракт с Андреасом Xibbe Рагнемальмом. Согласно сайту регистрации игроков, он вступил в The Finals Tribe 11 января. Вместе с ним команда заняла 3–4-е место в открытой квалификации DreamLeague Season 11. Продолжит ли состав выступать вместе с ним, пока неизвестно.



Йонас jonassomfan Линдхольм играл за The Final Tribe с октября 2017 года. В составе команды он занял 5–6-е место на GESC: Indonesia Dota 2 Minor, GESC: Thailand Dota 2 Minor и 13–16-е — на China Dota 2 Supermajor.