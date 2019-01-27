Team Secret гарантировала попадание на The International 9

Стали известны первые два участника, которые гарантировали себе попадание на The International 9, — Virtus.pro и Team Secret. Команда из СНГ набрала минимум 7950 очков DPC, европейский состав — 6000 баллов.

После гранд-финала The Chongqing Major итоговые суммы могут измениться. Посмотреть матч на русском языке можно здесь, на английском — здесь. Для победы необходимо выиграть на трех картах из пяти.

Расстановка сил после четырех турниров серии DPC. Фото: liquidpedia.net.

До конца соревновательного сезона-2018/19 пройдут еще три майнора и три мэйджора. На турнирах разыграют по 500 и 15 тыс. баллов DPC соответственно. Чтобы гарантировать себе выход на The International 9, необходимо набрать около 5—6 тысяч очков. 12 команд получат прямые приглашения исходя из рейтинговой таблицы. Остальные участники станут известны по итогам региональных квалификаций.