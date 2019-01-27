ArsZeeqq — о Puppey: он великолепный драфтер, но очень много на себя берёт

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов в интервью StarLadder объяснил, почему Клементу Puppey Иванову непросто совмещать обязанности игрока и драфтера.

Puppey – это вообще отдельная тема для разговора. Считаю, он великолепный драфтер и великолепный игрок, но очень много на себя берет, — отметил Усов. — Я почти уверен, что драфтами занимается только он. И это потрясающе, потому что, например, он играет какую-то серию в финале и у него нет времени подумать, что ему брать в следующей игре. Ему приходится, как говорится, готовить всё на коленках. А я могу смотреть игру и уже продумывать пик на следующую. Ему очень сложно, и, мне кажется, он часто переигрывает сам себя. Возможно, слишком переоценивает соперников, их знания и понимание его мыслей.

В гранд-финале The Chongqing Major встретились Virtus.pro и Team Secret. На момент написания заметки команда Клемента Иванова вела со счетом 2:0. Оба состава уже гарантировали себе выход на The International 9.