Team Secret выиграла The Chongqing Major

Team Secret разгромила Virtus.pro в гранд-финале The Chongqing Major со счетом 3:1. За победу команда Клемента Puppey Иванова получила $ 350 тыс. и 4950 очков DPC. Virtus.pro заработала $ 170 тыс. и 3000 баллов.

По итогам четырех турниров оба состава делят первую строчку в рейтинговой таблице — у них по 7950 очков. Они также обеспечили себя приглашениями на The International 9.

Сетка плей-офф. Фото: liquipedia.net.

В сезоне-2018/19 Virtus.pro и Team Secret во второй раз играли в гранд-финале мэйджора. На чемпионате в Малайзии команда Клемента Иванова уступила пятерке из СНГ в решающей серии после победы в финале в верхней сетке.

The Chongqing Major проходил с 19 по 27 января. 16 команд разыграли призовой фонд в размере 1 млн долларов и 15 тыс. баллов DPC.