Winstrike Team и Pavaga Junior пробились в закрытый этап отборов DreamLeague S11

В СНГ определился состав участников закрытой квалификации DreamLeague Season 11. В число 8 команд вошли Winstrike Team и Pavaga Junior.

Winstrike выбила с отборочных Magic Hands, Elements Pro Gaming и Imperial Pro Gaming. Молодежный состав Pavaga обошёл Team Empire, стак Вадима Sedoy Мусорина (MahoneySquad) и команду Ильи ALOHADANCE Коробкина (ricardoFlick).

За два слота в СНГ в закрытых отборах, помимо победителей второй открытой квалификации, поборются The Pango, Virtus.pro, Natus Vincere, Gambit Esports, Pavaga Gaming и Old But Gold (состав с участием Сергея G Брагина и Ивана VANSKOR Скорохода).

Старт квалификаций в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Китае намечен на 1 февраля. Команды разобьют на две четвёрки. Групповой этап проведут в формате GSL до двух побед. В плей-офф выходят по два состава.

