Vici Gaming взяла последний слот на IEM Katowice Major 2019

Vici Gaming переиграла North в борьбе за последний слот в предварительной стадии мэйджора по CS:GO. Матч в турнире Play-In завершился со счетом 2:0 (16:12 Dust2; 22:20 Inferno). Ранее Winstrike Team гарантировала себе попадание на IEM Katowice Major 2019.

Статистика игроков за две карты. Фото: hltv.org.

За выход в групповой этап будут биться Ninjas in Pyjamas, AVANGAR, Cloud9, Team Spirit, Winstrike Team, G2 Esports, Vega Squadron и другие.

IEM Katowice Major 2019 стартует 13 февраля. Перед началом турнира все команды оценят друг друга, после чего судьи выведут средний рейтинг, начислят очки Эло и устроят жеребьёвку. Победа будет добавлять баллы, а поражение их отнимать.

Исходя из рейтинговых значений в каждом раунде швейцарской системы, все участники будут биться с равными по силе соперниками. Важные матчи, будь то за выход в следующий этап или за выживание, будут проведены до двух побед.