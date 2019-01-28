YapzOr: Nisha не похож на подростка, который играет в доту и думает, что лучший

Саппорт Team Secret Язид YapzOr Жарадат в интервью VPEsports вспомнил о своих пророческих словах перед турниром, рассказал, как возникла стратегия с Luna, и оценил прогресс Михала Nisha Янковски с момента перехода в команду.

О пророческих словах

«Это была шутка, я ничего такого не имел в виду (перед турниром YapzOr сказал, что Secret проиграет VP в верхней сетке, чтобы победить в решающей серии. — Прим. ред.). Очевидно, что никто не хочет проигрывать в финале верхней сетки. Но я правда думаю, что то поражение позволило нам победить сегодня, так как мы извлекли многое из тех матчей и подошли к гранд-финалу более подготовленными. Даже матч с Evil Geniuses прояснил кое-что для нас».

О стратегии с Luna

«Два дня назад мы сидели с Клементом Puppey Ивановым и думали о пиках на этом мейджоре. Нам нужен был ещё один герой, чтобы быть уверенными в драфте. Я пробежался по героям и увидел Luna. Посмотрев на её способности и таланты, я понял, что в этом что-то есть. Я показал Puppey, и ему вроде бы и нравилось, а вроде бы и нет. Но он сказал: «Если мы выиграем этим в гранд-финале, я дам тебе пятюню». И он дал!»

О прогрессе Михала Nisha Янковски

«Нужно отдать ему должное, он очень талантливый игрок — его личные качества проявляются в игре. Я просто поражён, насколько он смышлён для своего возраста. Nisha не похож на глупого подростка, который просто играет в доту и думает, что он лучший. Он знает, в чём он хорош, он уверен в том, что говорит и делает. Но он очень и очень умён, что, честно признаюсь, удивительно — ведь он такой молодой (Янковски 18 лет. — Прим. ред.). Его личные качества, окружение в Team Secret, в особенности общение с Puppey, ускорили процесс его превращения».

Team Secret выиграла The Chongqing Major. В гранд-финале команда Клемента Puppey Иванова победила Virtus.pro со счётом 3:1.

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