Стали известны все участники закрытых отборов в американских регионах на мэйджор

Завершились последние открытые квалификации в американских регионах на DreamLeague Season 11. В Южной Америке в закрытый этап прошли Gorillaz-Pride и SG e-sports.

Участники будут соперничать с rei do picolé (стак Джоао Lanaro Педро Ланаро), Jesus e Amigos (микс Эйтора Duster Перейры), Infamous, Playmakers Esports, Thunder Predator и Chaos Esports Club.

В Северной Америке лучший результат показали состав Джеки EternalEnvy Мао Flying Penguins и мексиканская команда Team Xolotl.

За выход на мэйджор будут бороться compLexity Gaming, Evil Geniuses, Started From The PoTM (игроки коллектива выступают в любительской лиге NADCL), Forward Gaming, J.Storm и TEAM TEAM.

В каждом из регионов участников разобьют на две группы. Четыре команды попадут в плей-офф, где сразятся за два слота на мэйджор. В Южной Америке матчи стартуют 1 февраля, в Северной Америке — 4 февраля.

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