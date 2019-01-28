StrangeR: вы сами всё видели, у нас есть очевидные сложности с драфтами

Спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов оценил результат команды на открытых отборочных к DreamLeague Season 11.

Не буду комментировать выступление команды на открытых квалификациях к мажору, вы сами всё видели, — заявил Соломонов. — У нас есть очевидные сложности с драфтами, которые мы и будем решать. Поражения неприятные, но не смертельные, надо продолжать работать, а не вгонять себя в печаль. Все всё понимают.

Соломонов пообещал, что текущий состав обойдётся без изменений. Команда останется на буткемпе, где будет готовиться к отборочным на майнор и турнир от ESL.

Team Empire участвовала в двух открытых квалификациях DreamLeague Season 11. Оба раза команда не прошла в закрытый этап.

Сейчас за состав выступают Кыялбек dream' Тайиров, Олег sayuw Каленбет (оба из Team Empire Faith), Константин Kodos Когай, Игорь Maden Моденов и Владислав BLACKARXANGEL Иващенко (все трое из Team Empire Hope). Пятёрку сформировали 15 января.