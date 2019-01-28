Телекомпания Sport1 купила права на показ матчей Overwatch League на два года

Немецкий телеканал Sport1 приобрел права на показ матчей Overwatch League. Соглашение рассчитано на два года. Зрители Германии, Австрии и Швейцарии смогут смотреть игры на протяжении всего сезона.

Также частью сделки стали права на трансляцию турнирных матчей по Hearthstone и использование хайлайтов с чемпионата мира по Overwatch 2018.

Соревнования по играм Blizzard будут показывать на новом киберспортивном канале ESports1. Он запустился неделю назад. Сейчас на нем транслируют 24 часа в сутки собственные программы, нарезки с лучшими моментами матчей с турниров, национальные и международные чемпионаты.

Второй сезон Overwatch League стартует 15 февраля. Открывать соревнования будут прошлогодние финалисты — Philadelphia Fusion и London Spitfire.