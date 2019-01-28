Dendi: приятно окунуться в атмосферу трудяг, наши ребята в СНГ в разы ленивее

Мидер Tigers Данил Dendi Ишутин поделился в личном Telegram-канале впечатлениями от пребывания в новой команде. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

Первый блин комом :)

Ничего необычного! Конечно хочется все и сразу, но сыграться за день действительно порой сложно. Каждый день я чувствую огромные шаги и пройденную работу. Очень приятно окунуться в атмосферу трудяг, которые полностью поглощены своим любимым занятием:) можно назвать это ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ. первое впечатление, что наши ребята в СНГ в разы ленивее.

Очередной раз осознаю для себя, как же сильно я люблю доту! Каждый день открывать и узнавать что-то новое для себя :) как мало игр обладает таким шармом?

Очень интересно самому с каким темпом мы будем набирать обороты.

Уже завтра мы играем отборочные на ЕСЛ Мумбаи!

Я слышал что Дота в Индии очень велика! Хотелось бы посетить этот праздник доты:), — говорится в сообщении.

Данил Ишутин присоединился к Tigers 22 января. Игрок числится в составе как стендин — у киберспортсмена действующий контракт с Na'Vi. Команда не прошла открытые отборочные на DreamLeague Season 11.