Лу Maybe Яо взял перерыв выступлениях на соревнованиях

Игрок команды PSG.LGD по Dota 2 Лу Maybe Яо решил взять перерыв в выступлениях на профессиональной сцене. Об этом организация сообщила в «Твиттере». В качестве причин указаны личные проблемы игрока и его физическое состояние. Во время отпуска его заменит действующий участник CDEC Gaming Гуо Xm Хончон.

Лу Maybe Яо играет за PSG.LGD с 2015 года. В составе команды он занял четвёртое место на The International 2017, второе на DAC 2018, выиграл EPICENTER XL, MDL Changsha Major и стал серебряным призёром TI8. Последним турниром с его участием стал The Chongqing Major, где состав занял четвёртое место.



Го Xm Хунчэн играет за CDEC с сентября 2018 года. В текущем сезоне команда не отобралась ни на один турнир серии DPC.



Состав PSG.LGD по Dota 2:

— Ван Ame Чуньюй

— Го Xm Хунчэн

— Ян Chalice Шэньи

— Сюй fy Линьсэнь

— Джиан Вей xNova Яп.