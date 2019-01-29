Иван Johnta Шевцов раскритиковал ESL за льготы для участников майноров

Тренер команды TyLoo по CS:GO Иван Johnta Шевцов раскритиковал организаторов турнира IEM Season XIII Katowice Major 2019 за разрешение командам с майноров готовиться в тренировочных зонах мэйджора. По мнению Шевцова, ESL таким образом создаёт неравные условия для участников чемпионата.



«Получается, что у команд с майноров есть преимущество перед другими участниками турнира. Особенно перед теми, кому предстоит лететь на мэйджор из Северной Америки или Азии. Когда мы попросили тренировочную комнату за два дня до прилёта, нам отказали. С тех пор что-то вдруг изменилось?» — написал Шевцов в «Твиттере».



Вице-президент ESL Михал Блихарц заявил, что тренировочные зоны для победителей майноров уже подготовлены, в то время как для остальных участников компьютеры устанавливаются непосредственно перед приездом. Также он заявил, что может только посоветовать воспользоваться услугами нескольких других площадок, подходящих для буткемпа.



IEM Season XIII Katowice Major 2019 пройдёт с 14 февраля по 3 марта в Катовице (Польша). На турнире сыграют 24 команды, которые будут сражаться за призовой фонд в $ 1 млн. Среди участников есть шесть коллективов из СНГ — Natus Vincere, HellRaisers, Vega Squadron, AVANGAR, Team Spirit и Winstrike Team.