«Одноклассники» и Mail.ru совместно проведут турнир по Dota 2

Социальная сеть «Одноклассники» и компания Mail.ru анонсировали турнир по Dota 2 для любительских команд. Об этом пишет Cybersport.ru. Участники разыграют призовой фонд в размере 100 тыс. рублей.



Регистрация доступна до 31 января. Чемпионат пройдёт со 2 по 3 февраля в рамках серии соревнований OK Challenge. Трансляция соревнований будет доступна на Twitch, Youtube и группе Киберспорт ОК.



Серия чемпионатов OK Challenge была создана в 2017 году. Организаторы провели ряд соревнований по CS:GO, Hearthstone, Dota 2 и Overwatch. В середине января прошёл турнир по PUBG, где участники также разыграли 100 тыс. рублей.