The Pango пожаловалась на ошибку Valve с начислением рейтинговых баллов

Киберспортивная организация The Pango пожаловалась на ошибку Valve с начислением DPC-очков. Из-за выступления с заменой команда получила штраф в размере 60%, в то время как Team Liquid, которая также играла со стендином, получила рейтинговые баллы в полном объёме.

Ранее компания Valve не стала наказывать за игру с заменой команду Ninjas in Pyjamas. Тогда Нета 33 Шапира не смог получить визу в Малайзию из-за политических проблем. Почему организаторы не оштрафовали Team Liquid, неизвестно. Амер Miracle- Аль Баркави не смог посетить соревнования по личным причинам.



Кроме этого разработчики также не оштрафовали TNC Predator за расистский скандал с участием Карло Kuku Палада. Вместо этого разработчики сняли часть очков за выступление команды на The Chongqing Major.



The Pango заняла 13-16-е место на турнире The Chongqing Major. Команда заняла предпоследнее место в группе и уступила в первом раунде нижней сетки Thunder Predator. Киберспортсмены заработали 45 баллов DPC и $ 10 тыс.