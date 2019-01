В Dota 2 вышел патч 7.21

Компания Valve выпустила патч 7.21 для Dota 2. Обновление внесло множественные правки в баланс героев и предметов. Io временно убрали из режима Captains Mode. Разработчики также изменили количество требуемого опыта для достижения 7-12 уровней.

Общие изменения:

— Стоимость крипов ближнего боя снижена на 3 единицы;

— Прирост награды за убийство крипов дальнего боя увеличена с +3 до +6;

— Основные лагеря древних крипов заменены на большие лагеря;

— Герои больше не получают на 25% больше бонусов от основных атрибутов;

— Прирост основных атрибутов всех героев увеличен на 15%;

— Прирост здоровья от силы увеличен с 18 до 20;

— Количество опыта для получения уровней с 7 по 12 увеличено с 640/660/680/800/820/840 до 720/750/780/810/840/870.

Скорость:

— Cкорость передвижения Naga Siren, Underlord, Monkey King, Nyx Assassin, Bloodseeker и Riki увеличена на 5;

— Скорость передвижения Alchemist, Dragon Knight и Meepo увеличены на 10;

— Скорость передвижения Legion Commander, Lifestealer, Lycan, Sven, Ursa и Wraith King увеличены на 15;

— Скорость передвижения героев дальнего боя со скоростью 295 и более уменьшена на 5;

Броня:

— Броня тир-2 башен увеличена с 14 до 15;

— Броня тир-3 башен увеличена с 14 до 16;

— Броня бараков ближнего боя увеличена с 13 до 15;

— Бонус к броне от Tower Protection для башен тир 2-4 увеличена с 3 до 4.

Предметы:

Animal Courier

— Скорость передвижения после улучшения повышена с 460 до 470.

Aeon Disk

— Бонусное сопротивление эффектам после активации увеличено с 50% до 75%;

— Стоимость рецепта снижена с 1350 до 1250.

Battle Fury

— Дополнительный урон по юнитам теперь равен показателям Quelling Blade.

Bloodstone

— Bloodpact теперь превращает в здоровье 30% от максимального количества маны вместо 60% от текущего количества маны.

Bloodthorn

— Перезарядка уменьшена с 18 до 15 секунд.

Boots of Travel

— Бонус к скорости передвижения после улучшения до второго уровня увеличен с +32% до +35%.

Buckler

— Длительность бонуса к броне после активации снижена с 15 до 25 (то же самое работает для Mekanism).

Crimson Guard

— Стоимость рецепта увеличена с 600 до 750.

Drum of Endurance

— Теперь пассивно дает +20 ед. к скорости передвижения владельца вместо ауры на 6% дополнительной скорости передвижения.

Ethereal Blade

— Продолжительность эффекта увеличена с 3 до 4 секунд.

Eul's Scepter of Divinity

— Теперь дает +20 ед. к скорости передвижения вместо +6%.

Holy Locket

— Теперь требует Energy Booster вместо Void Stone для сборки (дает +325 маны).

Iron Branch

— Дальность использования увеличена с 200 до 400.

Manta Style

— Бонус к скорости передвижения уменьшен с +25 до +20.

Mask of Madness

— Кража здоровья увеличена с 15% до 20%.

Meteor Hammer

— Радиус действия увеличен с 300 до 315.

Necronomicon

— Урон монстра Last Will увеличен с 550/675/800 до 600/700/800.

Nullifier

— Длительность увеличена с 5 до 6 секунд.

Phase Boots

— Для сборки теперь требуется Blades of Attack вместо Gloves of Haste;

— Бонус брони увеличен с 5 до 6 единиц;

— Теперь даёт +18 урона в ближнем бою (и +12 для героев дальнего боя) вместо +20 скорости атаки;

— Бонус к скорости передвижения героев ближнего боя с 20% до 22%.

Power Treads

— Рецепт изменён с Blades of Attack на Gloves of Haste;

— Бонус к атрибуту снижен с +14 до +10;

— Теперь дает +20 к скорости атаки вместо +12 урона.

Sange and Yasha

— Бонус к скорости передвижения уменьшен с +35 до +30.

Solar Crest

— Теперь дает +20 ед. к скорости передвижения вместо +6%.

Spirit Vessel

— Урон увеличен с 4,5% до 5% от текущего здоровья;

— Теперь дает +20 ед. к скорости передвижения вместо +6%.

Tranquil Boots

— Бонус к скорости передвижения после активации увеличен с 24% до 26%;

— Пассивный бонус к скорости передвижения уменьшен с 20% до 18%.

Vladmir's Offering

— Больше не требует Headdress для сборки и не дает ее бонусов;

— Теперь требует рецепт за 525 золота для сборки.

Wind Lace

— Теперь дает +20 ед. к скорости передвижения вместо +6%.

Yasha

— Бонус к скорости передвижения уменьшен с +25 до +20.

Yasha and Kaya

— Бонус к скорости передвижения уменьшен с +35 до +30.

Герои:

Abbadon

— Длительность проклятия Curse of Avernus увеличена с 4 до 4,5 секунд;

— Затраты маны на Aphotic Shield снижены со 115 до 100/105/110/115.

Alchemist



— Базовая скорость движения увеличена на 10;

— Базовая ловкость увеличена с 16 до 22;

— Время атаки Chemical Rage снижено с 1,3/1,15/1,0 до 1,2/1,1/1,0;

— Талант 10 уровня теперь уменьшает перезарядку Unstable Concoction на 8 секунд вместо 7;

— Талант 20 уровня для Unstable Concoction теперь добавляет урон к максимальному, а не базовому значению.

Ancient Apparition



— Урон Chilling Touch увеличен с 50/85/120/155 до 50/90/130/170;

— Затраты маны на Ice Vortex снижены с 65/80/95/110 до 50/70/90/110;

— Область действия Cold Feet в таланте 25 уровня снижена с 900 до 700;

— Талант на 25 уровне теперь увеличивает максимальное количество здоровья для убийства с Ice Blast на 5% вместо 4%.



Anti-Mage



—Исправлена ошибка Counterspell, из-за которой при включенном щите игрок получал двойной магический резист.



Arc Warden



— Урон Spark Wraith увеличен с 100/160/220/280 до 100/170/240/310;

— Длительность ультимейта Tempest Double увеличена с 14/16/18 до 16/18/20;

— Талант 10 уровня теперь прибавляет 30 скорости атаки вместо 25.



Bane



— Enfeeble теперь снижает скорость атаки соперника на 50/75/100/125 вместо 40/60/80/100;

— Затраты маны на Enfeeble снижены с 70/90/110/130 до 50/75/100/125;

— Талант 10 уровня теперь прибавляет 7 к защите вместо 6;

— Длительность Fiend's Grip увеличена с 5 до 6 сек.



Batrider



— Firefly теперь дает бонус к скорости — 4/7/10/13%;

— Длительность Firefly снижена с 18 до 15;

— Задержка на использование Firefly снижена с 40 до 34.



Beastmaster



— Скорость атаки Inner Beast снижена с 15/25/35/45 до 10/20/30/40;

— Здоровье вызываемого ястреба снижено с 300/450/600/750 до 150/200/250/300;

— Талант 15 уровня изменен с +40 к атаке кабана на +65 к урону от Wild Axes;

— Талант 20 уровня изменен с +80 к урону Wild Axes на +50 к атаке кабана;

— Талант 25 уровня изменен с -15 сек. на -20 сек. к перезарядке ястреба;

— Талант 25 уровня изменен с +30 к скорости атаки Inner Beast на +25.



Bloodseeker



— Базовая скорость передвижения увеличена на 5.



Bounty Hunter



— Задержка на использование Shuriken Toss снижена с 10 секунд до 9 секунд;

— Воруемое золото от Jinada увеличено с 12/18/24/30 до 12/20/28/36;

— Критический урон от Track увеличен с 140/160/180% до 140/170/200%.



Brewmaster



— Критический урон от Drunken Brawler снижен с 170/200/230/260% до 140/180/220/260%;

— Длительность Cinder Brew снижена с 7 до 5 сек.;

— Продолжительность Cinder Brew теперь обновляется после возгорания (от огненных способностей);

— Урон от Cinder Brew увеличен с 20/25/30/35 to 20/30/40/50 в сек.

— Талант 10 уровня изменен с +20 на +15 к урону.



Bristleback



— Затраты маны на Viscous Nasal Goo снижены с 25 до 12/16/20/24.



Broodmother



— Талант 10 уровня изменен с +75 на +125 к урону от Spawn Spiderlings;

— Талант 15 уровня изменен с +35% к зарабатываемому опыту на +15 к ловкости;

— Талант 20 уровня изменен с +20 на +30 к урону от паучков;

— Талант 25 уровня изменен с +350 на +450 к здоровью паучков.



Centaur Warrunner



— Retaliate больше не дает зарядов, когда способность активна.



Chaos Knight



— Перезарядка Chaos Strike снижена с 7/6/5/4 до 4;

— Воруемое здоровье от Chaos Strike уменьшено с 50/55/60/65% до 40/50/60/70%;

— Максимальный урон от Chaos Strike увеличен с 160/190/220/250% до 160/195/230/265%;

— Длительность замедления от Reality Rift увеличено с 2 до 3 сек.;

— Эффект замедления Reality Rift уменьшен с 15/25/35/45% до 10/20/30/40%.

Chen



— Бонусный урон Divine Favor уменьшен с 10/20/40/80 до 12/24/36/48;

— Divine Favor теперь дает двойной бонус к урону, но это не распространяется на героев;

— Длительность Divine Favor увеличена с 12 до 14;

— Затраты маны на Divine Favor снижены со 110 до 70/80/90/100;

— Лечение от Hand of God увеличено с 250/400/550 до 300/450/600;

— Талант 15 уровня изменен с -10 сек. на -7 сек. к перезарядке Divine Favor;

— Талант 25 уровня изменен с +400 на +350 к лечению от Hand of God;

— Талант 25 уровня изменен с +4 на +5 к максимальному числу существ от Holy Persuasion.



Clinkz



— Талант 15 уровня изменен с +20% к уклонению на +15 к силе.



Clockwerk



— Battery Assault теперь кастуется без задержки анимации;

— Затраты маны на Rocket Flare уменьшены с 50 до 35/40/45/50;

— Талант 20 уровня изменен с +20% к сопротивлению магии на Rocket Flare раскрывает невидимость;

— Талант 25 уровня изменен с Rocket Flare раскрывает невидимость на +50% к сопротивлению магии.



Crystal Maiden



— Freezing Field теперь дает 10 бонусной защиты при использовании;

— Регенерация маны союзных героев от Arcane Aura снижена с 1,2/1,7/2,2/2,7 до 1/1,5/2/2,5;

— Регенерация маны Crystal Maiden от Arcane Aura увеличена с 2,4/4,4/6,4/8,4 до 2,5/4,5/6,5/8,5.



Dark Willow



— Затраты маны на Bramble Maze изменёны с 140/150/160/170 на 100/120/140/160;

— Перезарядка Bramble Maze уменьшена с 34/31/28/25 до 25.



Dazzle



— Затраты маны на Poison Touch увеличены с 95/110/125/140 до 110/120/130/140;

— Радиус использования Shadow Wave уменьшен с 900 до 800.



Death Prophet



— Базовый урон увеличен на 3.



Disruptor



— Базовая броня увеличена на 1.



Doom



— Перезарядка Scorched Earth уменьшена с 55/50/45/40 до 50/45/40/35;

— Прирост регенерации от Devour уменьшен с 4/8/13/18 до 3/8/13/18.



Dragon Knight



— Базовая скорость передвижения увеличена на 10;

— Регенерация от Dragon Blood увеличена с 4/7/10/13 до 4/8/12/16;

— Замедление от замораживающих атак в Elder Dragon Form увеличено с -20 до -30;

— Талант 20 уровня изменён с двукратных бонусов от Dragon Blood на +25 силы;

— Талант 25 уровня изменён с +40 силы на двукратные бонусы от Dragon Blood.



Drow Ranger



— Талант 15 уровня изменён с +25 к скорости атаки на +10 к ловкости.



Earthshaker



— Расход маны на Fissure уменьшен с 125/140/155/170 до 110/130/150/170.



Earth Spirit



— Урон от Rolling Boulder уменьшен со 100 до 70/80/90/100;

— Замедление от Boulder Smash уменьшено с 80% до 60%;

— Талант 15 уровня изменён с +200 к урону от Rolling Boulder на +150.



Earth Spirit



— Урон от Rolling Boulder уменьшен со 100 до 70/80/90/100;

— Замедление от Boulder Smash уменьшено с 80% до 60%;

— Талант 15 уровня изменён с +200 к урону от Rolling Boulder на +150.



Elder Titan



— Талант 10 уровня изменён с +25 к скорости передвижения на +20.



Ember Spirit



— Перезарядка Sleight of Fist уменьшена с 30/22/14/6 до 18/14/10/6;

— Базовый урон увеличен на 3.



Enchantress



— Перезарядка Enchant уменьшена с 55/40/25/10 до 22/18/14/10;

— Длительность подчинения крипа от Enchant уменьшена с 50/60/70/80 до 26/44/62/80;

— Затраты маны на Enchant изменены с 65 на 40/50/60/70.



Enigma



— Затраты маны на Midnight Pulse изменены с 75/95/115/135 на 50/80/110/140.



Faceless Void



— Радиус действия Time Dilation увеличен с 725 до 775;

— Талант 10 уровня изменён с +8 к силе на +10;

— Талант 15 уровня изменён с +300 здоровья на -1 секунда перезарядки Time Walk.



Grimstroke



— Урон при взрыве Phantom's Embrace уменьшен со 120/200/280/360 до 75/150/225/300;

— Затраты маны на Ink Swell увеличены с 90/100/110/120 до 120/130/140/150;

— Дополнительная скорость передвижения от Ink Swell уменьшена с 18% до 12/14/16/18%.



Gyrocopter



— Базовая сила увеличена с 19 до 22.



Huskar



— Время атаки уменьшено с 0,4 до 0,3;

— Максимальная скорость атаки от Berserker's Blood уменьшена с 220/260/300/340 до 160/220/280/340;

— Урон по себе и врагам от Life Break уменьшен с 34/39/44% до 32/38/44%;

— Талант 15 уровня изменён с +15 урона в секунду от Burning Spears на +10.



Invoker



— Базовый урон увеличен на 3;

— Бонусный урон от Exort изменён с от 4 до 28 на от 3 до 27 со сферы;

— Талант 10 уровня изменён с +1,25 к длительности подъёма от Tornado на -30 секунд перезарядки Ghost Walk.



Io



— Временно удалён из Captains Mode;

— Tether теперь регенерирует здоровье и ману даже если они у Io полные;

— Overcharge теперь перезаряжается 18 секунд и действует 8 секунд. Больше не разгоняется 2 секунды;

— Overcharge теперь стоит 40/60/80/100 маны, а не 6% здоровья и маны в секунду;

— Бонус к скорости атаки от Overcharge увеличен с 40/50/60/70 до 50/80/110/140;

— Уменьшение входящего урона от Overcharge увеличено с 5/10/15/20% до 15/20/25/30%;

— Задержка срабатывания Relocate увеличена с 2,7/2,35/2 до 3,5/3,25/3;

— Перезарядка Relocate уменьшена со 130/110/90 до 90/75/60;

— Relocate теперь снова применяется с задержкой, а не прерываемым;

— Талант 25 уровня изменён с -60 секунд перезарядки Relocate на -30 секунд.



Jakiro



— Талант 10 уровня изменён с +30% к получаемому опыту на +300 к дальности атаки;

— Талант 15 уровня изменён с +300 к дальности атаки на +40% к получаемому опыту.



Juggernaut



— Базовая броня уменьшена на 1;

— Больше нельзя телепортироваться в Omnislash;

— Скорость передвижения Healing Ward уменьшена с 420 до 400;

— Перезарядка Omnislash увеличена со 130/120/110 до 130;

— Талант 15 уровня изменён с +1 секунда длительности Blade Fury +50 к скорости передвижения с Blade Fury.



Keeper of the Light



— Талант 10 уровня изменён с 8% вампиризма от способностей на +30% к получаемому опыту;

— Талант 15 уровня изменён с +30% к получаемому опыту на +1 удар для уничтожения Will-O-Wisp.



Kunkka



— Талант 25 уровня изменён с -1,5 секунды перезарядки Tidebringer на +60% к сплешу от Tidebringer.



Legion Commander



— Базовая скорость передвижения увеличена на 15;

— Талант 20 уровня изменен с 40 к скорости передвижения на 35;

— Талант 25 уровня изменен с -10 секунд к перезарядке Press The Attack на 350 к радиусу Press The Attack.



Leshrac



— Урон Diabolic Edict увеличен с 9/18/27/36 до 11/22/33/44;

— Талант 25 уровня изменен с +50 урона за взрыв у Diabolic Edict на +40.



Lich



— Замедление Frost Shield изменено с 35% на 20/25/30/35%;

— Урон Chain Frost изменен с 300/400/500 на 250/375/500;

— Талант 25 уровня увеличен с +40% к замедлению на +50%.



Lifestealer



— Базовая скорость передвижения увеличена на 15;

— Базовая броня увеличена на 2;

— Талант 15 уровня изменен с +30 к скорости передвижения на +25.



Lina



— Базовый урон увеличен на 3



Lion



— Талант 10 уровня изменен с +75 к дальности применения способности на +100;

— Талант 15 уровня изменен с +120 золота в минуту на +150.



Lone Druid



— Скорость передвижения Spirit Bear увеличена с 340/355/370/385 до 340/360/380/400;

— Урон Spirit Bear увеличен с 35/50/65/80 до 35/55/75/95;

— Талант 20 уровня изменен с -0,3 секунд задержки перед атакой у медведя на Entangle без перезарядки;

— Талант 25 уровня изменен с Entangle без перезарядкиn на -0,5 секунд задержки перед атакой у медведя.



Luna



— Талант 10 уровня изменен с +200 к дальности применения способностей на +300.



Lycan



— Базовая скорость передвижения увеличена на 15;

— Броня у Summon Wolves уменьшена с 1 до 0;

— Магическое сопротивление у Summon Wolves уменьшено с 80% до 70%;

— Здоровье Summon Wolves увеличено с 230/260/290/320 до 300/350/400/450;

— Регенерация здоровья Howl увеличена с 4/6/8/10 до 4/8/12/16.



Medusa



— Mystic Snake больше не отскакивает на героев с защитой от магии;

— Талант на 10 уровне теперь дает +15 к урону вместо +20;

— Талант на 15 уровне теперь дает +30% к краже маны от Mystic Snake вместо +35%;

— Талант на 20 уровне теперь дает -4 секунды к перезарядке Mystic Snake вместо +700 к мане;

— Талант на 25 уровне теперь дает +1000 к мане вместо +7 дополнительных целей Split Shot.



Meepo



— Базовая скорость передвижения увеличена на 10.



Mirana



— Скорость полета Sacred Arrow увеличена с 857 до 950.



Monkey King



— Базовая скорость передвижения увеличена на 5;

— Скорость нанесения удара Wukong's Command увеличена с 1,3 до 1,2.



Morphling



— Прирост силы увеличен с 2,3 до 2,6;

— Талант на 10 уровне теперь дает +20 секунд к длительности Morph вместо +15.



Naga Siren



— Базовая скорость передвижения увеличена на 5;

— Длительность Mirror Image увеличена с 24 до 26;

— Получаемый урон иллюзий с Mirror Image уменьшен с 475/450/425/400% до 400%;

— Талант на 20 уровне теперь дает -7 секунд к перезарядке Ensnare вместо -5.



Nature's Prophet



— Использование Tango на дерево от Sprout даст двойную регенерацию здоровью;

— Талант на 20 уровне теперь дает -25% к перезарядке способностей вместо -4 секунды к перезарядке Sprout.



Necrophos



— Урон от Death Pulse увеличен со 100/140/180/220 до 100/150/200/250;

— Талант на 15 уровне теперь дает +30% к замедлению от Ghost Shroud Slow вместо +20%.



Night Stalker



— Бонус к скорости передвижения от Hunter in the Night увеличен с 20/25/30/35 до 22/28/34/40%;

— Aghanim’s Scepter больше не дает бонусов;

— Dark Ascension теперь даёт беспрепятственный обзор в радиусе, а не только в радиусе 900;

— Талант на 15 уровне теперь дает +15% к краже здоровья вместо +150 к дальности применения способностей.

Nyx Assassin



— Базовая скорость передвижения увеличена на 5;

— Прирост силы увеличен с 2,3 до 2,5;

— Талант на 10 уровне теперь дает +90 золота в минуту вместо +60;

— Талант на 10 уровне теперь дает +8% усиления урона от заклинаний вместо +6%.



Ogre Magi



— Перезарядка Fireblast уменьшена с 12/11/10/9 до 11/10/9/8;

— Шанс на двойной Multicast увеличен с 60% до 70%.



Omniknight



— Сопротивление эффектам от Heavenly Grace уменьшено с 50/60/70/80% до 50%;

— Длительность Heavenly Grace увеличена с 8 до 10;

— Heavenly Grace теперь дает 7/14/21/28 бонусной силы;

— Стоимость Heavenly Grace увеличена с 75 до 80/90/100/110.



Outworld Devourer



— Множитель урона от Sanity's Eclipse уменьшен с 9/10/11 до 8/9/10;

— Талант на 15 уровне теперь дает +30 к скорости передвижения вместо +25.



Pangolier



— Базовый уроне увеличен на 4;

— Талант на 10 уровне теперь дает +300 к ширине поражения Swashbuckle вместо +20 к скорости передвижения.



Phantom Assassin



— Талант на 15 уровне теперь даёт +25% к прорубающему урону либо +15% вампиризма;

— Талант на 20 уровне теперь даёт +20% к уклонению от Blur либо снижение брони от атаки на 4;

— Талант на 25 уровне теперь даёт +5% к шансу критической атаки у Coup de Grace либо Stifling Dagger по трём целям.



Phantom Lancer



— Талант на 10 уровне теперь дает +15% к уклонению вместо +10%;

— Талант на 20 уровне теперь дает +5 к максимальному количеству иллюзий от Juxtapose вместо +4.



Phoenix



— Sunray больше не позволяет двигаться вперед, если герой приковали.



Pudge



— Базовый урон увеличен на 6.



Queen of Pain



— Стоимость Scream of Pain уменьшена с 95/110/125/140 до 80/100/120/140;

— Урон от Shadow Strike увеличен с 30/45/60/75 до 30/50/70/90.



Razor



— Остаточная анимация после атаки уменьшена с 0,7 до 0,4;

— Талант на 10 уровне теперь дает +225 к здоровью вместо +200.



Riki



— Базовый урон увеличен на 4;

— Базовая скорость передвижения увеличена на 5;

— Талант на 20 уровне теперь дает +0,3 к множителю урона от Backstab вместо +0,2.



Rubick



— Продолжительность Telekinesis уменьшена с 1/1.4/1.8/2.2 до 0.8/1.2/1.6/2.0;

— Талант на 15 уровне теперь дает +60 к снижению урона от Fade Bolt вместо +45.



Sand King



— Урон от Burrowstrike увеличен с 85/150/215/280 до 100/160/220/280;

— Область действия Sand Storm увеличена с 350/450/550/650 до 425/500/575/650.



Shadow Demon



— Стоимость Soul Catcher уменьшена со 110 до 50/70/90/110;

— Стоимость Shadow Poison уменьшена с 50 до 35/40/45/50.



Shadow Fiend



— Снижение брони от Presence of the Dark Lord увеличено с 3/4/5/6 до 4/5/6/7.



Shadow Shaman



— Талант на 20 уровне теперь дает +2,5 секунды к продолжительности Shackles вместо +3 секунды.



Silencer



— Перезарядка Last Word уменьшена с 28/22/16/10 до 22/18/14/10;

— Талант на 10 уровне теперь дает +6 к броне вместо +5.



Skywrath Mage



— Mystic Flare теперь наносит урон по крипам, если рядом нет героев.



Slardar



— Талант на 25 уровне теперь дает +1,25 секунд к оглушению от Slithereen Crush вместо +1,5.



Slark



— Pounce больше не наносит 30/60/90/120 урона.



Sniper



— Headshot теперь отбрасывает цель на 10;

— Талант на 15 уровне теперь дает +15% к замедлению от Shrapnel вместо +35 к урону в секунду от Shrapnel.



Spectre



— Прирост силы увеличен с 2,3 до 2,5;

— Бонус к скорости передвижения от Spectral Dagger увеличен с 8/12/16/20% до 10/14/18/22%;

— Талант на 20 уровне теперь дает +18% к замедлению от Spectral Dagger вместо +20%.

Storm Spirit

– Затраты маны на Electric Vortex уменьшены с 85 до 60/70/80/90;

— Талант 10 уровня изменен с +20 урона на +30 урона от Overload.



Sven



— Базовая скорость передвижения увеличена на 15;

— Щит от Warcry изменен со 110/220/330/440 на 80/110/140/170 + 1/1,5/2/2,5x от количества силы героя;

— Перезарядка Storm Hammer увеличена с 13 до 16/15/14/13;

— Урон Storm Hammer уменьшен со 100/175/250/325 до 80/160/240/320.



Techies



— Затраты маны на Remote Mines снижены с 200/240/300 на 120/180/240.



Templar Assassin

— Дебафф от Meld теперь накладывается до того, как урон от атаки уменьшает броню;

— Бонусный урон от Meld больше не увеличивается от усиления урона заклинаний;

— Талант 10 уровня изменен с +3 заряда Psionic Traps на +15% уклонения;

— Талант 15 уровня изменен с +7 брони на +25 к скорости передвижений.



Terrorblade



— Базовая сила и прирост уменьшены с 16 + 1,7 до 15 + 1,5.



Tidehunter



— Снижение урона после Anchor Smash уменьшено с -45/50/55/60 до -30/40/50/60%.



Timbersaw



— Бонус к броне от Reactive Armor уменьшен с 1.3/1.4/1.5/1.6 до 1/1.1/1.2/1.3;

— Бонус к восстановлению здоровья от Reactive Armor уменьшен с 1/1.2/1.4/1.6 до 1/1.1/1.2/1.3;

— Максимальное количество зарядов Reactive Armor увеличено с 5/10/15/20 до 6/12/18/24;

— Бонус от спиленных деревьев к Whirling Death увеличен с 10/15/20/25 до 12/18/24/30;

— Талант на 20 уровне теперь дает -15% к перезарядке способностей вместо +10%.



Tiny



— Область действия Avalanche уменьшена с 400 до 325/350/375/400;

— Перезарядка Avalanche увеличена с 23/20/17/14 до 26/22/18/14;

— Талант на 15 уровне теперь дает +100 к урону от Avalanche вместо +125;

— Талант на 15 уровне теперь дает +400 к здоровью вместо +350.



Treant Protector



— Отражение урона от Living Armor увеличен с 20/40/60/80 до 25/50/75/100;

— Aghanim’s Scepter теперь позволяет наносить урон с помощью Overgrowth вокруг Treant Protector;

— Продолжительность Overgrowth увеличена с 3/3.75/4.5 до 3.25/4/4.75;

— Талант на 20 уровне теперь дает +50 к урону/лечению от Leech Seed вместо +40.



Troll Warlord



— Талант на 15 уровне теперь дает +90 к урону от Whirling Axes вместо +75;

— Талант на 20 уровне теперь дает +25% к уклонению вместо +20%.



Tusk



— Продолжительность замедления Tag Team уменьшена с 0.5 до 0.4;

— Стоимость Tag Team увеличена с 40/50/60/70 до 70;

— Перезарядка Tag Team увеличена с 15 до 24/21/18/15.



Underlord



— Базовая скорость передвижения увеличена на 5.



Undying



— Талант на 15 уровне теперь дает +30 к урону зомби от Tombstone вместо дополнительного Tombstone при смерти;

— Талант на 20 уровне теперь дает дополнительный Tombstone при смерти вместо +30 к урону зомби от Tombstone.



Ursa



— Базовая скорость передвижения увеличена на 15;

— Урон от Fury Swipes уменьшен с 10/16/22/28 до 7/14/21/28.



Vengeful Spirit



— Талант на 20 уровне теперь дает -5 секунд к перезарядке Magic Missle вместо -6.



Venomancer



— Прирост силы увеличен с 1.9 до 2.1



Viper



— Область действия Nethertoxin увеличена с 350 до 380;

— Урон от Nethertoxin увеличен с 20/35/50/65 до 30/45/60/75.



Visage



— Талант на 10 уровне теперь дает +100 к дальности применения заклинаний вместо +125;

— Талант на 20 уровне теперь дает +50 к скорости передвижения фамильяров вместо +60;

— Талант на 20 уровне теперь дает +20 к урону от Soul Assumption за каждый заряд вместо +15.



Warlock



— Базовая сила увеличена на 2;

— Урон голема с Chaotic Offering увеличен с 75/125/175 до 100/150/200;

— Остаточная анимация после удара голема с Chaotic Offering уменьшена с 0,74 до 0,57 секунды.



Weaver



— Талант на 10 уровне теперь дает +75 урона от Shukuchi вместо +7 к силе;

— Талант на 15 уровне теперь дает +14 к силе вместо +75 к урону от Shukuchi.



Windranger



— Талант на 15 уровне теперь дает +125 к дальности атаки вместо 120;

— Талант на 15 уровне теперь дает +125 к урону от Powershot Damage вместо +100.



Winter Wyvern



— Базовая регенерация здоровья Cold Embrace увеличена с 15 до 14/18/22/26;

— Стоимость Cold Embrace изменена с 75 до 50/60/70/80.



Witch Doctor



— Перезарядка Maledict уменьшена с 50/40/30/20 до 30/26/22/18;

— Талант на 10 уровне теперь дает +6 к броне вместо +5.



Wraith King



— Базовая скорость передвижения увеличена на 15.



Zeus



— Static Field теперь задевает только юнитов, которых поразило заклинание, и больше не имеет лимита дальности действия.