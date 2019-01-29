В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон. В Dota Plus добавили новые сеты

В Dota 2 стартовал третий рейтинговый сезон. Разработчики добавили две дополнительные звезды для каждого ранга. Теперь их семь вместо пяти. При достижении новой звезды пользователям откроются новые смайлики.

Подписчики Dota Plus получили четыре эксклюзивных набора для Monkey King, Medusa, Enchantress и Centaur. Сеты для MK и Medusa обойдутся в 90 тыс. осколков, для двух других — 75 тыс. Разработчики также переработали интерфейс сервиса и добавили новый набор сезонных заданий.

Помимо этого, в профиле теперь отображается рейтинг поведения игрока в матчах.

После установки обновления пользователи смогут пройти калибровку. По итогам 10 матчей игроки получат новый ранг. Следующий сезон продлится около шести месяцев.

Ранее разработчики выпустили обновление 7.21. В патче изменили количество требуемого опыта для достижения 7—12-го уровней и временно убрали Io из соревновательных матчей.