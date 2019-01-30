SVG: к The Chongqing Major у нас появились проблемы с «химией» внутри команды

Капитан Forward Gaming Авери SVG Сильверман прокомментировал выступление на мэйджоре в Чунцине. Киберспортсмен отметил возникшие проблемы в команде, которые связаны с взаимодействием и коммуникацией. В клубе намерены решать их без изменений в составе.

«Если честно, на этом турнире мы показали не такие результаты, на которые рассчитывали, а нынешние достижения не настолько высоки, как на момент сбора команды. <...>

Итак, к этому турниру у нас появились проблемы с «химией» внутри команды, и это привело к небольшим проблемам как с коммуникацией, так и с взаимодействием. Подобные проблемы никогда не решались просто. Многие команды решают их или сменой состава, или поиском сути проблемы, стараясь исправить все вместе. И это тот самый способ, которого я всегда придерживался как капитан. Я всегда считал, что, пока в команде все доверяют друг другу, можно найти причины и со временем их устранить.

Я никогда не считал, что одна замена в составе действительно может повлиять на выступление команды, за исключением, наверное, небольшого периода после изменений, когда не наблюдается никаких продвижений в долгосрочной перспективе к большим целям вроде The International или другим важным турнирам. Моя основная идея — двигаться вперёд вместе с командой, искать корень проблемы и всё это время наращивать силу и сплочённость», — заявил Сильверман.

Forward Gaming заняла 13-16-е место на The Chongqing Major. Сейчас команда идёт на 14-й строчке в рейтинговой таблице DPC. После четырёх турниров у состава 225 очков. Столько же у Alliance и Chaos Esports Club.